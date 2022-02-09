Прокуратура Италии обвинила экс-премьера в коррупции и торговле влиянием
Флоренция, Италия, 9 февраля, 2022, 23:27 — ИА Регнум. Прокуратура Флоренции завершила расследование и попросило суд начать слушания по делу о предполагаемом получении группой политиков незаконного финансирования, коррупции и торговле влиянием, передают местные СМИ в среду, 9 февраля.
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Маттео Ренци
В числе подозреваемых — бывший премьер-министр страны Маттео Ренци
Ренци отвергает все обвинения, в среду он заявил, что рад скорому началу публичного процесса, потому что это поможет всем желающим убедиться в его правоте. «Я не совершал преступлений, надеюсь, прокуроры могут с чистой совестью сказать о себе то же», — отметил политик.