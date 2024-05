Торонто, Канада, 9 февраля, 2022, 23:27 — ИА Регнум. Канадский артист Орвилл Пек, известный благодаря своему образу в маске, анонсировал свой второй альбом под названием Bronco, представив новый трейлер с неоновыми огнями, драками и танцами в баре. Об этом 9 февраля рассказал портал NME.

NME Орвилл Пек

Кантри-исполнитель также сообщил, что сингл Chapter 1 из будущего альбома выйдет в эту пятницу, 11 февраля, а сам альбом появится в сети 8 апреля на лейбле Columbia. Альбом Bronco станет продолжением пластинки Pony, выпущенной в 2019 году на лейбле Sub Pop. В трейлере представлен фрагмент новой песни Орвилла Пека, которая, судя по всему, является заглавной композицией альбома.

В июне прошлого года Пек поделился кавером под названием Country Road на песню Леди Гаги Born This Way со специального издания, посвященного 10-летию второго альбома Гаги Born This Way.