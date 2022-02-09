Минск, 9 февраля, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Белорусский историк и политолог Всеволод Шимов ждёт из типографии тираж своей книги «Западнорусская Атлантида». В ней он представил свой взгляд на историю формирования белорусской идентичности в разных вариантах, а также на гуманитарную основу объединения Белоруссии и России.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

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«Если мы говорим о Союзном государстве, о далеко идущей интеграции, то она должна базироваться на серьезном историко-культурном фундаменте. Это не только про экономику, нефть, газ и прочее, но это и про историю, культуру и идентичность. Второй момент: это позволило бы снять многие противоречия, которые у нас существуют внутри страны, в частности отношения к героизации Костюшко и Калиновского, истоки которой уходят в советский период», — цитирует Шимова Sputnik в публикации на своём сайте.

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В публикации отмечено: «По мнению автора, в контексте белорусско-российских отношений очень важно актуализировать ту глубинную историческую, культурную общность, которая восходит к общерусской идее, на основе общего самосознания и языка».

На youtube-канале «Спутника» размещена полная версия беседы с Шимовым о его новой книге с более точной позицией автора по вопросам, являющимся поводами жарких споров, полемик и политических репрессий.

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