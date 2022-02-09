Рим, 9 февраля, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Власти целого ряда городов Италии приняли решение 10 февраля отключить подсветку дворцов и памятников на 30 минут — с 20:00 до 20:30, передают национальные СМИ в среду, 9 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Колизей, Рим

Таким образом мэры хотят обратить внимание на проблему роста цен на электричество, которая коснулась не только граждан и бизнеса, но и муниципалитетов — подорожание обойдется городам страны, по некоторым подсчетам, в 550 млн евро.

В 4-м квартале 2021 года цены на электричество и газ для домохозяйств Италии выросли на29% и 14% соответственно, в 2022 году — еще на 55% и 41% соответственно. Большую часть используемой электроэнергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века посленесколькихреферендумов. В 2022 году власти выделили уже более 5 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» для граждан, также выделены средства для поддержки бизнеса.