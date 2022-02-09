Брюссель, , 23:27 — REGNUM Сербия имеет право заключать торговые соглашения с третьими странами или организациями, пока не станет членом Евросоюза. Об этом 9 февраля заявил журналистам пресс-секретарь Европейской комиссии Петер Стано. Так пресс-секретарь ЕК прокомментировал намерение Белграда подписать соглашение о свободной торговле с Китаем до конца текущего года.

Питер Стано Ec.europa.eu

При этом Стано отметил, что двухсторонние торговые соглашения, которые подписывает Сербия, не должны противоречить положениям соглашения о стабилизации и присоединении, подписанного между Брюсселем и Белградом, передает телеканал Н1.

В день присоединения к ЕС Сербия обязана расторгнуть все двухсторонние соглашения о свободной торговле, напомнил чиновник.

По словам Стано, доля Евросоюза в прямом инвестировании в Сербию в 2020 году достигла 69%, в то время как доля Китая — всего 3,5%.

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич после переговоров с президентом Китая Си Цзиньпином в Пекине заявил, что соглашение, которое готовится к подписанию, должно увеличить торговый обмен между Сербией и Китаем и дополнительно привлечь иностранных инвесторов в Сербию.

Ранее Сербия подписала соглашение о свободной торговле с Российской Федерацией.