Вашингтон, 9 февраля, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Одновременный онлайн фэнтезийной массовой ролевой игры Lost Ark достиг отметки в 532 тыс. человек. Об этом 9 февраля сообщает портал Comicbook со ссылкой на данные известного сайта SteamDB.

Скриншот с YouTube Lost Ark

Издание обратило внимание, что подобных показателей игре удалось добиться при том, что она пока не является бесплатной: в США доступ к ней можно получить, заплатив $14,99 за стартовый набор, а набор Platinum Founder обойдётся в $99,99. Официальный релиз игры в стране состоится 11 февраля 2022 года (в Steam), в этот момент она станет бесплатной для всех желающих.

Напомним, релиз Lost Ark в Южной Корее состоялся 4 декабря 2019 года, в странах СНГ игра вышла в стадии открытого бета-тестирования 27 октября 2019-го. Реализацией проекта занимаются южнокорейские студии Tripod и Smilegate RPG.