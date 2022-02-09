Вашингтон, 9 февраля, 2022, 23:21 — ИА Регнум. Американское руководство склоняется к мнению, что совместные российско-белорусские учения направлены на эскалацию ситуации вокруг Украины, сообщила 9 февраля журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Obamawhitehouse.archives.gov Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

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Оценивая то, как обе страны готовятся к учениям, представитель американской администрации сказала, что Вашингтон воспринимает их «скорее как действия, направленные на эскалацию».

Псаки «Это, безусловно, нас беспокоит, но я бы не стала предсказывать, что это означает с точки зрения вторжения [на Украину]».

Напомним, российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022» пройдут 10−20 февраля.