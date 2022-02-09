Рим, , 23:18 — REGNUM Средние расходы итальянских семей на электричество и газ в первом квартале 2022 года выросли на 55% и 41,8% соответственно, передают национальные СМИ в среду, 9 февраля.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что поддержка со стороны правительства (общим объемом в 5 млрд евро) помогла лишь несколько смягчить ценовой удар.

В 4-м квартале 2021 года цены на электричество и газ для домохозяйств Италии выросли на 29% и 14% соответственно, в 2022 году — еще на 55% и 41% соответственно. Большую часть используемой электроэнергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века после нескольких референдумов. В 2022 году власти выделили уже более 5 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» для граждан, также выделены средства для поддержки бизнеса.