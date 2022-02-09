Москва, 9 февраля, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 февраля 2022 года составило 296,3 млрд рублей, или 10,6% от плановых бюджетных назначений. Такую предварительную оценку приводит пресс-служба Минфина России.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

Согласно данным ведомства, лидером по исполнению расходов за первый месяц нового года стал национальный проект «Жильё и городская среда», средства по которому освоены уже на 39,2% от годового плана. За ним следуют нацпроекты «Здравоохранение» — 17,9%, «Демография» — 17,1%, «Производительность труда» — 14%.

Расходы по транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за месяц исполнены на 7,8%.

Исполнение расходов по нацпроекту «Культура» составило 1,8%, «Цифровая экономика» — 1,7%, «Международная кооперация и экспорт» — 1,3%, «Туризм и индустрия гостеприимства» — 1,2%, «Экология» — 1%.

Самое низкое исполнение расходов отмечено по национальным проектам «Наука и университеты» — 0,8%, «Образование» — 0,7%, «Безопасные качественные дороги» — 0,6%, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 0,1%.