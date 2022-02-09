Красногорск, 10 февраля, 2022, 00:14 — ИА Регнум. Заявления о том, что российским стройкам не хватает до двух миллионов гастарбайтеров, а также о том, что Таджикистану удалось добиться от России амнистии для 120 тысяч ранее депортированных мигрантов, звучат сегодня особенно ободряюще для людей из села Новопетровское Истринского района Московской области. Об этом ИА REGNUM сообщил на условиях анонимности житель одного из окрестных СНТ.

Mate Marschalko Убийство

Напомним, вечером 8 февраля в Новопетровском была убита женщина — кассир сетевого супермаркета. Полиция задержала по горячим следам четырех мигрантов из Таджикистана, совершивших убийство с целью ограбления.

По словам местного жителя, округа совершенно не замечает «недостатка мигрантов» — наоборот, их здесь толпы. Произошедшее убийство производит особенно гнетущее впечатление ещё и потому, что местные дачные посёлки буквально наводнены приезжими из Азии — к примеру, во многих из них они группами работают зимой сторожами. Учитывая «зимнюю» плотность населения, когда в большинстве СНТ остаётся буквально несколько человек, нетрудно понять, что сегодня заботит этих оставшихся, отметил собеседник агентства.

«Приезжие целыми компаниями снимают дачные дома. Где они регистрируются — непонятно, если вообще где-то регистрируются. При этом мигранты постоянно предлагают коренным жителям свои услуги — подчас достаточно навязчиво. И то, что их труд якобы дёшев, — давно миф, цены огромные даже на самые элементарные процедуры в духе «выкопать канаву». При этом качество труда крайне низкое. Ещё лет пять назад среди мигрантов в наших посёлках можно было встретить действительно мастеров своего дела. Но те, кто приезжают в последние годы, в массе своей не умеют ничего, однако многие явно считают, что местные им что-то должны», — считает собеседник.

«Если продолжать бесконтрольно завозить мигрантов миллионами, то вполне закономерным кажется то, что произошедшее вчера в Новопетровском войдёт в систему», — резюмировал он.