Барселона, Испания, , 23:01 — REGNUM Каталонская «Барселона» в ближайшее время продлит контракт с 17-летним воспитанником Гави. Новое соглашение будет рассчитано на пять с половиной лет до конца сезона 2026/27. Об этом сообщило издание Sport.es.

Также сообщается, что в новом контракте будет предусмотрена сумма отступных в размере одного миллиарда евро, что сделает невозможным его подписание другими клубами. Трансферная стоимость Гави, по оценкам портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Гави два забитых мяча и три результативные передачи в восемнадцати турах испанской Примеры 2021/22. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА полузащитник сборной Испании провел на поле 398 минут в шести матчах группового этапа.

Ранее сообщалось, что на воспитанника «Барселоны» в прошедшее зимнее трансферное окно претендовал лондонский «Челси», предлагавший «сине-гранатовым» 50 миллионов евро.