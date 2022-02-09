Лондон, 9 февраля 2022, 22:59 — REGNUM Британский рок-музыкант Лиам Галлахер впервые исполнил свой новый сингл Everything's Electric во время церемонии награждения Brit Awards 8 февраля. Об этом 9 февраля рассказал портал NME.
Трек стал первым синглом из нового сольного альбома бывшего фронтмена Oasis под названием C'mon You Know, который выйдет 27 мая и станет продолжением альбома 2019 года Why Me? Why Not.
После выпуска песни Everything's Electric, которая была написана в соавторстве с Дэйвом Гролом из Foo Fighters, 4 февраля, Галлахер представил песню на концерте премии BRITs в Лондоне.
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