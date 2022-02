Лондон, , 22:59 — REGNUM Британский рок-музыкант Лиам Галлахер впервые исполнил свой новый сингл Everything's Electric во время церемонии награждения Brit Awards 8 февраля. Об этом 9 февраля рассказал портал NME.

Лиам Галлахер на премии Brit Awards NME

Трек стал первым синглом из нового сольного альбома бывшего фронтмена Oasis под названием C'mon You Know, который выйдет 27 мая и станет продолжением альбома 2019 года Why Me? Why Not.

После выпуска песни Everything's Electric, которая была написана в соавторстве с Дэйвом Гролом из Foo Fighters, 4 февраля, Галлахер представил песню на концерте премии BRITs в Лондоне.

