Белград, , 23:07 — REGNUM Парламент Сербии на заседании 9 февраля принял закон, в соответствии с которым учебный год 1 сентября нужно начать с государственного гимна.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Если образовательное учреждение откажется играть гимн, оно заплатит денежный штраф в размере с 100 000 до одного миллиона динаров, сообщил сербский телеканал РТС.

Также директор школы может быть оштрафован на сумму с 25 000 до 100 000 динаров.

Напомним, что в начале 2020/2021 учебного года учительница начальной школы «Рифат Бурджович-Тршо» в городе Нови Пазар в Рашской области не включила запись с гимном Сербии «Боже правде» в этой школе. Министр образования Бранко Ружич назвал этот жест «неуважением к государству и его символике».