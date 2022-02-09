Мюнхен, Германия, 9 февраля, 2022, 22:54 — ИА Регнум. Как сообщает испанское издание AS, 33-летний таранный форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски намерен перейти в мадридский «Реал», где планирует завершить профессиональную карьеру футболиста.

Fcbayern.com Роберт Левандовски

Текущее соглашение Левандовского с «Баварией» рассчитано еще на полтора года до конца сезона 2022/23. За мюнхенский клуб польский нападающий выступает с 1 июля 2014 года после перехода из дортмундской «Боруссии» на правах свободного агента.

В текущем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 21-м туре немецкой Бундеслиги 2021/22, в котором отметился 24-мя забитыми мячами и 1-й результативной передачей. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА польский нападающий набрал 11 (9+2) очков по системе гол+пас в шести матчах группового этапа.