Москва, , 22:51 — REGNUM Рост российской экономики по итогам 2021 года составил 4,6%. Об этом говорится в опубликованном 9 февраля обзоре Минэкономразвития «О текущей ситуации в российской экономике».

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

«По оценке Минэкономразвития, в 2021 году ВВП вырос на 4,6%, полностью компенсировав снижение на 2,7% в 2020 году», — говорится в материале.

При этом, согласно оценке ведомства, в декабре рост ВВП в годовом выражении замедлился до 4,3% с 5,3% в предыдущем месяце.

«В декабре годовой рост ВВП сохранялся на высоких уровнях: 4,3% в годовом выражении (после 5,3% в ноябре, 4,9% в октябре и 4,3% в III квартале 2021 года), несмотря на высокую базу декабря 2020 года. В результате по отношению к соответствующему месяцу 2019 года экономический рост в декабре ускорился до 4,6% после 3,1% в ноябре», — отмечается в обзоре.

По данным Минэкономразвития, свой вклад в восстановление экономики в минувшем году внесли как производственные отрасли, так и отрасли, ориентированные на потребительский спрос.

Отмечается также, что рост ВВП по итогам года оказался оказался выше сентябрьского прогноза министерства в 4,2%.