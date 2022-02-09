Йошкар-Ола, 9 февраля, 2022, 22:49 — ИА Регнум. В настоящее время озеро «Морской глаз» представляет настоящую опасность для граждан, которых притягивает обмелевший водоем. Необходимо ограничить доступ на данную территорию для предотвращения возможного несчастного случая, связанного с падением на дно карстового провала, полагают в министерстве природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Марий Эл, комментируя обмеление озера.

Пресс-служба минприроды Марий Эл Обмелевший Морской глаз

В ведомстве пояснили, что сейчас территория представляет собой воронку, крутые склоны которой засыпаны снегом. Сам водоем превратился в глубокий каменный колодец с отвесными стенами, что и представляет опасность.

В министерстве полагают, что причиной обмеления одного из красивейших озер республики стало нарушение баланса между объемом поступающей в него воды и количеством воды, которая уходит из водоема.

Также причиной могла стать активизация карстового процесса, когда подземные воды размывают известняковую толщу, что приводит к образованию новых пустот и трещин на дне и по бортам воронки, в результате объем вытекаемой воды увеличивается.

При этом со временем новые пустоты забиваются грунтом и остатками горных пород, что может закрыть полностью новые трещины или сократить объем уходящей воды.

«Поэтому прогнозировать дальнейшее развитие событий на месте данного карстового провала невозможно без проведения специализированных исследований с участием специалистов по карстовым явлениям», — заключили в минприроды республики.

Пресс-служба минприроды Марий Эл Морской глаз летом

ИА REGNUM напоминает, озеро «Морской глаз» расположено около деревни Шарибоксад в Волжском районе республики. Водоем представляет собой карстовый провал, которых множество на Сотнурской возвышенности. Берега озера образуют практически идеальный круг, а вода, наполняющая 30-метровую воронку, ярко изумрудного цвета. Это жемчужина республики, точка притяжения не только для местных жителей, но и для исследователей уникальных природных памятников со всей России.

Процесс обмеления озера местные жители начали замечать еще в 2013 году, весной 2014 года вода в озере опустилась на 2 метра, затем на 5−6 метров, а к июню 2014 года — уровень воды снизился на 12 метров от уровня 2013 года. Причем местные жители отмечали, что вода стала невероятно грязной, купаться в озере перестали. К 2016 году уровень воды «Морского глаза» почти восстановился. В феврале 2022 года вода из озера ушла, по разным оценкам, на 25−32 метра.