Лондон, 9 февраля, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Британский инди-рок-музыкант Сэм Фендер исполнил свой сингл Seventeen Going Under в прямом эфире на вчерашней церемонии награждения BRIT Awards 8 февраля. Об этом 9 февраля написал портал NME.

NME Сэм Фендер

Исполнитель из Северного Шилдса был одним из самых ярких исполнителей на вчерашней церемонии в лондонском концертном зале The O2, где он также получил награду в номинации «Лучший Рок-исполнитель».

https://twitter.com/samfenderfiles/status/1491168734660407296

Во время своей речи Фендер частично посвятил свою награду Северо-восточному центру помощи бездомным, который оказывает поддержку бездомным людям на северо-востоке Англии.

Позже артист исполнил Seventeen Going Under, заглавную композицию из своего второго студийного альбома.