Вашингтон, 9 февраля, 2022, 22:43 — ИА Регнум. В рамках специальной трансляции, которую провёл ведущий и журналист Джефф Кили, был показан первый трейлер будущей игры The Wolf Among Us 2 возрождённой студии Telltale. Стрим прошёл 9 февраля на YouTube-канале The Game Awards.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Помимо прочего, разработчики сообщили в рекламном ролике, что сиквел The Wolf Among Us выйдет в 2023 году. Во время трансляции Кили побеседовал с геймдизайнерами проекта и актёрами озвучивания. Действие игры будет происходить через шесть месяцев после событий первой части, но задолго до тех, что были показаны в оригинальном комиксе Fables.

По сюжету, персонаж Бигби Вульф (роль исполнит Адам Херрингтон) будет отстранён от должности шерифа Фейблтауна приказом его нового начальника Белоснежки (Эрин Иветт), которая займёт должность заместителя мэра города. Главному герою игры придётся самостоятельно определять границы добра и зла после того, как он встретится с детективом из Ню-Йорка и решит помочь ему в сложном деле.

Напомним, первый эпизод оригинальной графической приключенческой игры The Wolf Among Us вышел 11 октября 2013 года. Её сюжет рассказывает о том, как сказочные существа, вынужденные переселиться в реальный мир, создали в современном Манхеттене анклав под названием Фейблтаун. Должность его шерифа занимает Бигби Вульф (более известный как Большой и Страшный Серый Волк).