Лион, Франция, , 22:30 — REGNUM 9 февраля американский футбольный клуб «Чикаго Файрз» объявил о трансфере 30-летнего флангового нападающего «Лиона» и сборной Швейцарии Джердана Шакири. Сумма трансфера составила 7,27 миллиона евро.

Людвиг Аугустинссон и Джердан Шакири Андрей Пронин © ИА REGNUM

Контракт Шакири с «Чикаго Файрз» рассчитано на три сезона, до конца 2024 календарного года.

При этом трансферная стоимость Шакири, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.

В текущем сезоне швейцарский нападающий, выступая за французский «Лион», принял участие в одиннадцати турах Лиги 1 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Шакири обратился к руководству «Лиона» с просьбой отпустить его в зимнее трансферное окно.