Лондон, 9 февраля, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Гитариста Грэм Коксон рассказал о попытках воссоединениях оригинального состава рок-группы Blur с момента их первоначального распада в 2003 году, и сказал, что группа «всегда будет способна» воссоединиться. Об этом 9 февраля рассказал портал NME.

NME Группа Blur на фестивале «Гластонбери»

Коксон рассказал о свободе, которую он чувствовал во время первого возвращения группы в 2009 году, которое включало выступление на фестивале «Гластонбери». «Это было здорово, потому что я играл совершенно по-другому, я чувствовал себя более свободным», — сказал он. «Я был благодарен тому, что у нас всегда было».

«Меня раздражают другие группы, которые ссорятся и не могут собраться с силами, чтобы попробовать еще раз. Я думаю, это грустно — держать обиды», — заявил Коксон.

Говоря о перспективе воссоединения со своими старыми коллегами по группе в будущем, он добавил: «Я думаю, что Blur всегда будут способны на это, и когда придет время и звезды сойдутся, мы сделаем что-то интересное».