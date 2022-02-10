10 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили неподобающее поведение украинских болельщиков в ходе полуфинального противостояния чемпионата Европы — 2022 по мини-футболу между сборными России и Украины, которое теперь заинтересовало и руководство УЕФА.

Тимур Кондратьев, , 07:22 — REGNUM Решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначить инспектора для проведения дисциплинарного расследования по итогам полуфинального противостояния чемпионата Европы — 2022 по мини-футболу между сборными России и Украины, в ходе которого украинские фанаты позволили себе оскорбительные выкрики и неэтичное поведение, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 9 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Дейнека. Футбол

"Ненависть — это месть труса за испытанный им страх». Данная фраза очень точно характеризует нынешнюю Украину и её обитателей», — считает Антон П.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Многие пользователи оказались сильно возмущены поведением украинских фанатов, которые позволили себе крайне радикальные политические и националистические выкрики на сугубо спортивном мероприятии.

«Фашисты конченные! Недобитые. Как их вообще в цивилизованную страну впустили?» — удивляется Николай Н.

«Наказать! Причём жёстко! Нельзя, чтобы трибуны спортивных мероприятий превращались в политический зверинец. Тут, кстати, не только самих украинцев надо наказать, но и тех, кто пустил их на трибуну, а также вовремя не прекратил это безобразие», — указывает Николай В.

Некоторые комментаторы отмечают, что на данном матче украинские фанаты устроили настоящую провокацию с целью морально подавить российских спортсменов.

«Тут налицо очевидная провокация. В современной реалии все спортивные организации, и не только спортивные, возбуждают дела только против России. Поэтому не стоит ждать, что кто-то там понесёт заслуженное наказание», — отмечает Сергей Г.

Часть людей полагает, что УЕФА сам замешан в этой антироссийской акции.

Логотип УЕФА Ben Sutherland

«Ой, да ни фига не будет. Погрозят украинской федерации пальчиком, выпишут символический штраф и на этом всё закончится. Будет новая такая игра — будут очередные провокации. Это стоит учитывать», — поделился своим мнением Владимир Я.

Ряд пользователей указывает на то, что украинские болельщики нанесли удар по репутации самой Украины, ведь отныне все европейцы, следившие за игрой, будут иметь в виду, что на украинской территории проживает такого рода население.

«Да не надо их наказывать. Пускай орут себе, что хотят. Они ведь не понимают, что этим самым себя позорят и собственную страну. Тем более они находились в гостях в Голландии и так позорно себя вели. Голландцы должны знать, что такое украинцы», — поделился своим мнением Сергей П.

«Это не украинцы, а оскотинившееся колхозное быдло. Подобные отбросы во всех странах бывают. Жалко, что украинские власти именно это демонстрируют в качестве настоящих патриотов Украины», — пишет Andrew R.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отдельные комментаторы отметили, что, несмотря на невероятное давление со стороны трибун, российские футболисты сумели одержать вверх над командой Украины.

«Орали, оскорбляли, унижались, а по итогу выиграла российская сборная. Русские поехали к себе домой с победой, а взбесившееся украинское быдло к себе на хутор с мокрыми шароварами. Смеётся тот, кто смеётся последним, как известно», — написал Вадим С.

Напомним, 8 февраля на официальном сайте УЕФА была опубликована информация о назначении инспектора для проведения дисциплинарного расследования по итогам полуфинального противостояния чемпионата Европы — 2022 по мини-футболу между сборными России и Украины, в ходе которого украинские фанаты позволили себе оскорбительные выкрики и неэтичное поведение.