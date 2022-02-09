Лос-Анджелес, США, , 22:11 — REGNUM Известный голливудский актёр Крис Пайн впервые выступит в качестве режиссёра в проекте фильма «Чистильщик бассейнов» (Poolman), который будет выполнен в жанре детективной комедии. Об этом 9 февраля сообщает портал Screen Rant.

Голливуд Thomas Wolf

Отмечается, что Пайн поучаствует в написании сценария и исполнит главную роль в картине, в центре повествования которой будет находиться чистильщик бассейнов Даррен Барренман, проживающий в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). К проекту также присоединились Дэнни де Вито и Аннетт Бенинг, персонажи которых по сюжету являются соседями главного героя. В качестве одного из продюсеров фильма выступит режиссёр Пэтти Дженкинс («Чудо-женщина»).

Для справки: сейчас Крис Пайн снимается в психологическом хорроре «Не волнуйся, догорая» Оливии Уайлд и картине «Все старые ножи» Януса Меца на основе одноимённого романа писателя Олена Штайнхауэра.

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