Лондон, , 21:58 — REGNUM 9 февраля в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» «Тоттенхэм» в матче 24-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Саутгемптон». Игра начнется в 22:45 по московскому времени.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Давидом Кутом. Ассистенты главного судьи — Гарри Леннард и Николас Хортон.

Стартовые составы команд:

«Тоттенхэм» (расстановка 3−4-2−1): Уго Льорис — Кристиан Ромеро, Дэвинсон Санчес, Бэн Дэвис — Серхио Регилон, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Харри Уинкс, Эмерсон — Сон Хын Мир, Лукас Моура — Харри Кейн.

Главный тренер: Антонио Конте.

«Саутгемптон» (расстановка 4−4-2): Фрэйзер Форстер — Кайл Уокер-Питерс, Ромен Перро, Мохаммед Салису, Ян Беднарек — Джеймс Уорд-Прауз, Ориоль Ромеу, Мохамед Эльюнусси, Стюарт Армстронг — Чи Адамс, Армандо Броя.

Главный тренер: Ральф Хазенхюттль.