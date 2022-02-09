Москва, , 21:57 — REGNUM В 2022 году Россия увеличила на треть количество квот для граждан Киргизии в российских вузах. Об этом заявил посол Николай Удовиченко на пресс-конференции сегодня, 9 февраля.

Студенты Алексей Колчин © ИА REGNUM

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По его словам, в прошлом году высшие учебные заведения России выделили для киргизстанцев 375 бюджетных мест, а в нынешнем — уже 500 бюджетных мест.

«Мы продолжим работу по увеличению количества квот для киргизстанских абитуриентов в вузах России», — пообещал российский дипломат.

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