Российские вузы выделили на треть больше квот для студентов из Киргизии
Москва, 9 февраля, 2022, 21:57 — ИА Регнум. В 2022 году Россия увеличила на треть количество квот для граждан Киргизии в российских вузах. Об этом заявил посол Николай Удовиченко на пресс-конференции сегодня, 9 февраля.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Студенты
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По его словам, в прошлом году высшие учебные заведения России выделили для киргизстанцев 375 бюджетных мест, а в нынешнем — уже 500 бюджетных мест.
«Мы продолжим работу по увеличению количества квот для киргизстанских абитуриентов в вузах России», — пообещал российский дипломат.
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