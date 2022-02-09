Манчестер, Великобритания, , 21:55 — REGNUM Сегодня, 9 февраля «Манчестер Сити» в матче 24-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 встретится с «Брентфордом». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Жоау Канселу, Эмерик Ляпорт, Джон Стоунс, Рубен Диаш, Родри, Бернарду Силва, Кевин де Брёйне, Рахим Стерлинг, Филип Фоден, Рияд Марез.

«Брентфорд»: Давид Райя, Этан Пиннок, Понтус Янссон, Кристофер Айер, Мадс Расмуссен, Рико Генри, Кристиан Нергор, Сержи Канос, Матиас Йенсон, Франк Ониика, Саман Гходдос.

Бригада арбитров: Даррен Ингланд | Саймон Лонг | Тим Вуд.

На данный момент «Манчестер Сити», одержав восемнадцать побед и набрав 57 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Брентфорд» с 23-мя очками располагается на четырнадцатой позиции.