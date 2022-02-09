Вашингтон, , 21:54 — REGNUM Южнокорейский производитель Samsung официально представил новый планшетный ПК Galaxy Tab S8 Ultra. Анонсирующий рекламный ролик компания опубликовала 9 февраля на своём YouTube-канале.

Логотип Samsung Samuel M. Livingston

Устройство оборудовано 14,6-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 2960 на 1848 пикселей, который имеет поддержку частоты обновления экрана до 120 Гц. При длине 326,4 мм, ширине 208,6 мм и высоте 5,5 мм WiFi-версия планшета имеет массу 726 граммов, версия с 5G — 728 граммов.

Все варианты Galaxy Tab S8 Ultra оборудованы 64-битным восьмиядерным процессором Snapdragon 8 Gen 1, «максимальная» версия имеет 16 гигабайт оперативной памяти LPDDR5, накопитель ёмкостью 512 гигабайт, слот для карт microSD, переднюю камеру «12 + 12» мегапикселей и заднюю «13 + 6» мегапикселей. Издание Wccftech отметило, что Samsung оборудовала свой планшетный ПК «врезанной» камерой до того, как это сделала Apple в случае iPad.

https://twitter.com/wccftech/status/1491453979439804416

Напомним, первое изображение Samsung Galaxy Tab S8 Ultra появились в сети в январе 2022 года. Тогда компания по ошибке выложила фото устройства на странице поддержки голосового помощника Bixby.

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