Челябинск, , 21:47 — REGNUM Руководитель управления регионального строительного надзора минстроя Челябинской области Евгений Ефименко не сумел выйти из следственного изолятора, куда был помещён в конце января. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе облсуда.

СИЗО

Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным Накануне.Ru, адвокаты обвиняемого просили другую меру пресечения, например, домашний арест. Однако облсуд не посчитал нужным её менять.

Как сообщало ИА REGNUM, чиновника задержали в январе за получение взятки. В СИЗО его отправили до 27 марта.