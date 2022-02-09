Челябинск, 9 февраля, 2022, 21:47 — ИА Регнум. Руководитель управления регионального строительного надзора минстроя Челябинской области Евгений Ефименко не сумел выйти из следственного изолятора, куда был помещён в конце января. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе облсуда.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

По данным Накануне.Ru, адвокаты обвиняемого просили другую меру пресечения, например, домашний арест. Однако облсуд не посчитал нужным её менять.

Как сообщало ИА REGNUM, чиновника задержали в январе за получение взятки. В СИЗО его отправили до 27 марта.