10 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter план министра здравоохранения по восстановлению Национальной службы здравоохранения, который не решает ключевых проблем.

Джейн Спай, , 07:22 — REGNUM 8 февраля министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид представил в парламенте план по восстановлению Национальной службы здравоохранения (NHS) после пандемии COVID-19, который неоднократно откладывался.

Врач Иван Шилов © ИА REGNUM

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Тем не менее теневой министр здравоохранения Уэс Стритинг (Лейбористская партия) выразил свое недовольство предложенным планом и отметил, что он не стоил столько времени ожидания.

«Заявлений серьезно не хватает для того уровня трудностей, с которыми столкнулась NHS, и для страданий, которые влияют на жизнь миллионов людей, застрявших в рекордных списках ожидания NHS. Мы очень долго ждали плана, который решит проблемы с ожиданием в NHS. Мы ждали его перед Рождеством, мы ждали его вчера, но из заявлений сегодня так и не стало понятно, стоило ли его вообще ждать. Нет плана по решению проблемы с рабочей силой, нет плана по решению проблемы с задержкой выписки, нет никакой надежды на исчезновение очередей. Единственной большой идеей можно назвать сайт, на котором будет написано, что люди в очереди, будто они этого не знали», — ответил Стритинг.

Уэс Стритинг © UK Parliament

Некоторые пользователи рассказали, что они ждали операции дольше года, а срочность и экстренность ситуации лишь в редких случаях может сдвинуть пациента в очереди.

«Нахождение в списке ожидания занимает вечность, к сожалению. Я видел, что при некоторых условиях он двигался быстрее из-за срочности необходимой операции. Но даже так, чем быстрее люди получат помощь, тем лучше», — прокомментировал @Stennett1983.

В комментариях отметили, что особо остро проблема со списками ожидания стоит в Уэльсе, где не хватает врачей, не проводятся операции по вырезанию опухолей и протезированию.

«Поговорите с уэльскими лейбористами. У нас там худшая ситуация со списками ожидания во всей Великобритании, и у них нет никакого плана до марта», — написал @kayjohn7.

«Лечение рака в Уэльсе в кризисном состоянии. Чудовищно огромное число людей ждут получения жизненно важного решения дольше, чем положено. Лейбористам нельзя винить только пандемию в этом», — считает @SamLowry60.

Часть пользователей считает, что министр здравоохранения ничего важного не предложил, и проблему он не решил, потому что людей в очереди меньше не стало, а количество работающих специалистов не увеличилось.

«Я так понимаю, что это будет выглядеть следующим образом, люди будут звонить, им будут говорить, что они теперь 145 351 человек в очереди, а хирург их примет как только это станет возможно. Интересно, сколько людей реально умрут, прежде чем попадут к врачу?» — спросил @1974craig17.

Ряд комментаторов предположил, что нерешением проблем консерваторы пытаются сделать так, чтобы в NHS никто не обращался, и в конечном счете продать ее.

«Большая идея заключается в том, чтобы напугать людей, чтобы они сбежали из очереди, потом распределить деньги NHS частным поставщикам, которые прячутся за словами «выбор» и «независимость», — отметил @gnaomiwatson.

«Вы пишете про «независимое» здравоохранение. Это вы так «частное» называете, как частные школы?» — уточнил @PostFilm.

«Специальное ухудшение ситуации в NHS — это часть плана Тори по вынуждению людей пользоваться услугами частных медицинских организаций», — считает @AndrewW789.

Некоторые пользователи не согласились с министром здравоохранения в том, что ключевая проблема в нехватке финансирования. Они считают, что в первую очередь необходимо решить вопрос с отсутствием рабочей силы, квалифицированных медицинских специалистов.

«Вызов, который остается без ответа от Саджида Джавида. Самым важным фактором для эффективного решения проблемы с NHS должен быть план по увеличению рабочей силы», — прокомментировал @Alib46025066.

Саджид Джавид © Foreign and Commonwealth Office

Комментаторы также поинтересовались, на что ушло все финансирование, которое выделялось NHS за время пандемии.

«А что NHS сделала с дополнительными 43 млрд фунтов за последние два года? NHS как денежная канализация! За последние 12 месяцев они убили еще больше людей, но об этом никто не говорит», — @SelwynKeenan.

Среди пользователей есть те, кто считает, что проблемы в сфере здравоохранения были вызваны не пандемией, а некомпетентным управлением консерваторов, из-за которого NHS страдает уже 11 лет.

«Эта гора работы вызвана не ковидом. Виноваты Тори. Тори сократили стипендии медсестрам и повысили цены на обучение. Brexit и враждебное окружение отобрали у нас квалифицированных медиков, остановили строительство больниц, по 10 лет строят местные больницы, а сейчас у нас еще и койко-мест не хватает», — прокомментировала @AnneBar68273891.

«Ключевым моментом кажется, что все еще не хватает 7 млрд фунтов. А горы работы стали результатом 11 лет строгой консервативной экономии», — добавил @PostFilm.