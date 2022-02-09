Салехард, 9 февраля, 2022, 21:40 — ИА Регнум. В аэропорту Салехарда из-за неблагоприятный погодных условий до утра 10 февраля задерживаются вылеты двух регулярных вертолётных рейсов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM Ямал

Вылет вертолёта сообщением Салехард — Новый Порт намечен на 09:50 (07:50 мск) 10 февраля. Вылет воздушного судна сообщением Салехард — Яр-Сале планируется в 09:20 (07:20 мск) того же дня.

В настоящее время пассажирам оказываются услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами.