Лестер, Великобритания, , 21:39 — REGNUM 44-летний итальянский экс-тренер «Милана» и «Наполи» Дженнаро Гаттузо рассматривается руководством «Лестер Сити» в качестве кандидатуры на пост главного тренера «Лестер Сити» в случае увольнения Брендана Роджерса. Об этом 9 февраля сообщило издание Daily Record.

Дженнаро Гаттузо

После двадцати сыгранных матчей «лисы», одержав семь побед и набрав 26 очков, занимает десятое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22.

В следующем туре «Лестер Сити» встретится с «Ливерпулем». Матч пройдет завтра, 10 февраля, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Последним клубом Гаттузо была «Фиорентина», которую он возглавил 25 мая 2021 года. Однако менее чем через месяц, 17 июня 2021 года, Дженнаро покинуло клуб. По данным итальянских СМИ основной причиной этого стал конфликт тренера с руководством клуба из-за трансферной политики.