Вашингтон, , 22:30 — REGNUM Несколько штатов и федеральных агентств США отказались от использования технологии распознавания лиц, которая подверглась критике за якобы предвзятое отношение к людям с тёмным цветом кожи, передаёт 9 февраля Reuters.

Лицо ангела Publicdomainpictures.net

Американская частная компания ID. me, предоставляющая правительству технологии по идентификации, отныне не будет использовать лица людей для установления их личности.

При этом причиной отказа властей от данной технологии названы сомнения в достаточном обеспечении конфиденциальности данных.

Ранее в США разразился скандал, когда одна из сотрудниц компании Google Тимнит Гебру доказала, что алгоритмы распознавания лиц лучше идентифицируют белых людей. После этого работой системы заинтересовались критически настроенные по отношению к технологии законодатели.

Исследования Тимнит Гебру о предвзятом поведении технологий по распознанию лиц в отношении людей с темным цветом кожи ранее уже заставили компанию Amazon внести изменения в свою работу.

Читайте ранее в этом сюжете: Уволенная из Google Тимнит Гебру открыла институт искусственного интеллекта