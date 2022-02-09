Лос-Анджелес, США, , 21:59 — REGNUM В преддверии Супербоула-2022 американский рэпер Эминем (Маршалл Брюс Мэтерс III) собирается запустить эксклюзивную продажу спагетти своего бренда «Мамины спагетти» в Лос-Анджелесе. Информацию об этом приводит издание HipHopDX 9 февраля.

Эминем Скриншот YouTube

В рамках акции любой желающий сможет приобрести порцию спагетти в уникальном гастрономе в Лос-Анджелесе в период с 9 по 14 февраля 2022 года. Также среди покупателей спагетти планируется проведение розыгрыша редких соусов с автографом исполнителя.

Напомним, что Супербоул-2022 состоится 14 февраля 2022 года. В перерыве спортивного мероприятия состоzтся выступления Эминема, Snoop Dogg (Келвин Кордозар Бродус-младший), Кендрика Ламара и других музыкантов.

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