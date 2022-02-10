Москва, , 00:18 — REGNUM Не стоит придавать значения заявлениям и призывам Леха Валенсы о нанесении ударов по России. Об этом 9 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUMчлен Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Лех Валенса Piotr Drabik

«Не стоит придавать словам Леха Валенсы слишком большое значение. Безусловно, он искренен в своих призывах, но они абсолютно нереалистично звучат», — заявил эксперт.

По мнению политолога, Лех Валенса просто пытается привлечь к себе внимание. Но даже в этом случае, призывая к удару по России, он всё равно высказывает свое уважением к президенту России Владимиру Путину.

Польша не обладает ни возможностями, ни субъектностью для нанесения удара по России, уверен эксперт. Если даже представители США открыто заявляют о том, что не будут воевать за Украину в том числе и в случае реального вторжения войск РФ, то тем более Польша не станет и не сможет нанести какие-либо удары по российской территории.

Напомним, что ранее экс-президент Польши Лех Валенса призвал нанести удар по России в случае нападения на Украину.