Москва, 10 февраля, 2022, 00:18 — ИА Регнум. Не стоит придавать значения заявлениям и призывам Леха Валенсы о нанесении ударов по России. Об этом 9 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Piotr Drabik Лех Валенса

«Не стоит придавать словам Леха Валенсы слишком большое значение. Безусловно, он искренен в своих призывах, но они абсолютно нереалистично звучат», — заявил эксперт.

По мнению политолога, Лех Валенса просто пытается привлечь к себе внимание. Но даже в этом случае, призывая к удару по России, он всё равно высказывает свое уважение к президенту России Владимиру Путину.

Польша не обладает ни возможностями, ни субъектностью для нанесения удара по России, уверен эксперт. Если даже представители США открыто заявляют о том, что не будут воевать за Украину, в том числе и в случае реального вторжения войск РФ, то тем более Польша не станет и не сможет нанести какие-либо удары по российской территории.

Напомним, что ранее экс-президент Польши Лех Валенса призвал нанести удар по России в случае нападения на Украину.