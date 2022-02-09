Екатеринбург, , 21:28 — REGNUM Обвиняемый в убийстве водителя маршрутки в Екатеринбурге житель Курганской области может отправиться в места лишения свободы на 11 лет и 6 месяцев. Такое наказание для него в ходе прений запросил государственный обвинитель, сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Суд



В Орджоникидзевском районном суде гуже закончилось судебное следствие. Обвиняемым является гражданин 1959 года рождения. По данным следователей, вечером 24 декабря 2020 года он выстрелил водителю 1976 года рождения в голову и сбежал. Мужчина скончался в больнице.

Причиной совершения преступления стала личная неприязнь. Убийство было тщательно спланировано, тем не менее злоумышленника в итоге поймали. Ему грозит колония строгого режима.