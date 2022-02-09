Киев, 9 февраля, 2022, 21:24 — ИА Регнум. «Посольством Республики Беларусь на Украине с глубоким разочарованием воспринята информация о замене у здания городского совета Днепра государственного флага Республики Беларусь на символику коллаборационистов и карателей белорусского народа в годы Великой Отечественной войны», — сказано в опубликованном 9 февраля сообщении на сайте белорусской дипмиссии в Киеве.

ИА REGNUM МИД Белоруссии

Инфоповод: В Днепропетровске заменили госфлаг Белоруссии

Белорусский посол Игорь Сокол направил главе горадминистрации переименованного Днепропетровска («города Днепра») Борису Филатову обращение с заявлением о том, что «данное решение городских властей оскорбляет лучшие чувства большинства белорусов, с трепетом относящихся к государственным символам Республики Беларусь, под которыми белорусский народ выстроил свое суверенное и независимое государство».

Ранее на эту тему: «Рига не город педерастов!» — скандал с флагами в столице Латвии

«И. Соколом высказана готовность лично встретиться с Б. Филатовым, чтобы привести веские аргументы необходимости возвращения к конструктивному и взаимовыгодному взаимодействию на уровне городов и регионов Белоруссии и Украины, а также для доведения объективной информации о процессах, проходящих в Республике Беларусь», — добавили белорусские дипломаты.

При этом: МИД Белоруссии выступает против запрета бело-красно-белого флага