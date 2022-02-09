Лондон, , 21:23 — REGNUM 9 февраля лондонский «Челси» в матче полуфинала клубного чемпионата мира одержал минимальную победу над саудовским «Аль-Хилялем» со счетом 1:0. Единственный мяч на 32-й минуте встречи забил 28-летний таранный форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

Желтые карточки получили Густаво Куэльяр (66'), Матео Ковачич (81') и Али аль-Булаихи (84'). На матче работала бригада арбитров во главе с Сесаром Артеро Рамосом Палазуелосом.

Статистика матча («Аль-Хиляль"/ «Челси»)

Удары 12/15

Удары в створ 3/5

Владение 46%/54%

Угловые 3/9

Нарушения 7/14

Составы команд:

«Аль-Хиляль»: Абдулла Маюф, Мохаммед аль-Бурайс, али аль-Булаихи, Густаво Куэльяр, Мохаммед Канно, Чан Хенсу, Салем Аль-Досари (Андре Каррильо, 81'), Яссер аль-Шахрани, Мусса Марега, Матеус Перейра (Майкл, 81'), Одион Игало.

«Челси»: Кепа Аррисабалага, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Тиаго Силва, Маркос Алонсо (Маланг Сарр, 87'), Жоржиньо (Н'Голо Канте, 46'), Сесар Аспиликуэта, Матео Ковачич, Кай Хаверц, Хаким Зиеш (Мейсон Маунт, 72'), Ромелу Лукаку.