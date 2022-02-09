Токио, , 21:21 — REGNUM Японская корпорация Toshiba до конца 2022 финансового года планирует выпустить на рынок жёсткий диск ёмкостью 26 терабайт, в котором будет использоваться технология записи нового поколения. Об этом 9 февраля сообщает портал Wccftech.

Ноутбук Toshiba

В рамках этой новой технологии производитель хочет продолжить увеличивать количество пластин. В Toshiba отметили, что к 2027 году компания представит накопитель ёмкостью более 40 терабайт, и, таким образом, займёт лидирующее положение на рынке жёстких дисков.

Отметим, сейчас Toshiba продаёт жёсткие диски ёмкостью 18 терабайт, в которых установлены девять алюминиевых пластин. В основу этого устройства легла технология Flux Control Microwave Assisted Magnetic Recording (FC-MAMR, магнитная запись с контролем потока с помощью микроволн), которая позволила повысить плотность записи.

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