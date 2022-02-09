Москва, 9 февраля, 2022, 21:18 — ИА Регнум. 9 февраля саудовский клуб «Аль-Таавон» объявил о подписании пятимесячного контракта с 31-летним экс-нападающим московского «Спартака» и «Локомотива» Зе Луишем.

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Ранее сообщалось, что Зе Луиш и руководство «железнодорожников» расторгли контракт по обоюдному согласию. За «Локомотив» нападающий выступал с 6 октября 2020 года после перехода из «Порту» за 5,5 миллиона евро. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Зе Луиша в 2 миллиона евро.

В прошлом сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги Зе Луиш принял участие в восьми турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.