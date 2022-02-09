Вашингтон, 9 февраля, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Американский рэпер Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) опубликовал новый клип на совместную песню с певицей WILLOW (Уиллоу Смит) под названием Emo girl. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале музыканта 9 февраля.

Скриншот YouTube Machine Gun Kelly и WILLOW

В динамичном видеоряде авторы перемещаются между необычными локациями, сопровождая своё путешествие рок-звучанием. Режиссёром клипа выступил Дрю Кирш.

Напомним, что в 2022 году Machine Gun Kelly планирует выпустить новый альбом. Ранее исполнитель изменил название будущей пластинки на Mainstream Sellout.