10 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили ответ украинского президента на слова российского лидера «нравится — не нравится, терпи, моя красавица», сказанных в адрес главы Украины.

Артур Савин, , 06:59 — REGNUM Решение президента Украины Владимира Зеленского ответить на русском языке президенту РФ Владимиру Путину, сказавшего ранее в адрес украинского лидера «нравится — не нравится, терпи, моя красавица», отметив, что, по его мнению, красавицей является Украина, а формулировка «моя» — это перебор, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение 9 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Зеленский! Ты голимый терпила! В тебя прилюдно плюнули, а ты утёрся и сделал вид, будто ничего и не было. Позор!» — пишет Сергей В.

Многие пользователи пришли к выводу, что Зеленский неудачно попытался перевести фокус внимания со своей персоны, переиначив слова российского президента таким образом, как будто тот имел в виду украинское государство.

«Дурачком, что ли, прикидывается? Как будто впервые фразу эту слышит. Это конкретно по его душу было адресовано, а он спектакль закатил. Какое ты к Украине отношение имеешь? Тебя скоро там не будет, чучело», — обращается Лейла В.

Некоторые комментаторы отмечают, что спич Зеленского впечатлил их до глубины души своей невероятной глупостью и жалостью.

«Господи, мне даже не жалко этого юродивого. Речь вообще не про Украину была. «Красавицей» Путин назвал как раз таки Зеленского. Его призывают терпеть и не выёживаться», — отмечает Елена В.

Часть людей считает, что в сравнении с другими национальными лидерами Зеленский действительно крайне сильно выделяется, но не за счёт волевых или интеллектуальных качеств, а собственной несостоятельностью.

«Какой же всё-таки слабый президент из Зеленского. Даже в сравнении с достаточно слабым европейским политиком Макроном этот гном выглядит убого. А ведь это постараться надо. Не удивлюсь, если у президента Франции после всех этих встреч поднимется рейтинг. Французы просто посмотрят и увидят, что Эммануэль не так уж и плох в сравнении», — пишет Василий П.

Эммануэль Макрон Официальное интернет-представительство президента России

«А ведь он мог бы как-нибудь подколоть Путина в ответ, а по итогу выставил Украину жертвой. Да у кого такой жалкий президент вообще может вызвать чувства симпатии? У европейцев? Нет. У американцев? Тем более нет. Может быть, у граждан Украины? Это станет понятно совсем скоро, я думаю», — предрекает Ринат У.

Ряд пользователей указывает на то, что любой другой лидер независимого государства нашёл бы, что ответить по достоинству российскому лидеру, но факт в том, что Путин оказался невероятно точен в своей оценке личности украинского президента.

«Что-то как-то слабовато получилось. Зеленский промямлил невнятно под нос, а Макрон вообще не понял ничего. Переводчику я вообще сочувствую. Как он сумел все эти кряхтения разгадать — уму непостижимо. Позорное выступление», — считает Женя Н.

«Вот кроме как дурачком Зеленского иначе и не назовёшь. К чему эти комментарии? Ущербные и нелепые. Хотел интеллектом блеснуть? Блеснул так, что даже не смешно становится», — заметила Галина К.

Нашлись и те, кто упрекнул президента Украины за то, что он слишком часто стал пользоваться русским языком, с которым украинские власти нещадно борются вот уже восемь лет.

«А Зеленский, получается, не патриот Украины? Что это он вдруг на русском языке заговорил? Заволновался? Забыл неродной и вспомнил родной язык? Небось, и гимн России наизусть спеть сумеет», — подозревает Алексей А.

Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Киеве решил ответить на русском языке президенту РФ Владимиру Путину, сказавшего ранее в адрес украинского лидера «нравится — не нравится, терпи, моя красавица», отметив, что, по его мнению, красавицей является Украина, а формулировка «моя» — это перебор.