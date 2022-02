Лондон, , 21:14 — REGNUM Лондонское отделение американской звукозаписывающей компании Third Man Records объявило о своем первом подписании. Британская лоу-фай/нойз-поп группа Island Of Love заключила соглашение с лейблом и представила новый сингл — Songs Of Love. Об этом 9 февраля рассказал портал NME.

Лондонская лоу-фай группа Island Of Love Скриншот NME

Лейбл, принадлежащий американскому музыканту Джеку Уайту, расширил свою деятельность в Лондоне прошлым летом и открыл музыкальный магазин в районе Сохо в сентябре 2021 года. Теперь Third Man London объявили о том, что их первым подписанием стала лондонская группа Island Of Love.

Соучредитель Third Man Бен Суонк, который, как говорят, предложил Island Of Love сделку через 30 секунд после их ухода со сцены после концерта в Third Man London, сказал в своем заявлении: «Я вырос в рабочем классе в Огайо и достиг совершеннолетия в начале 90-х… Затронули ли песни Island Of Love знакомые нотки в сердечных струнах этого бывшего подростка, помешанного на лоу-фай англофила? Да, затронули. Но это была не простая ностальгия. Они восхитили и взволновали меня с той секунды, когда их трупная краска начала капать на холодное брайтонское солнце. Они пишут убийственные песни и подкрепляют их буйным сценическим шоу».

Квартет выпустит мини-альбом Songs Of Love на Third Man 18 марта в цифровом формате. Физический релиз — лимитированное издание на семидюймовом виниле — состоится 1 июля.

