Ижевск, , 21:13 — REGNUM В Удмуртии по факту пожара, в результате которого погибла шестилетняя девочка, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Пожар hansbenn

По версии следствия, днем 9 февраля в квартире одного из домов в Можге произошел пожар. В квартире на момент пожара находилась шестилетняя девочка. Проживающая вместе с ней 33-летняя мать во время происшествия дома отсутствовала. Ребенок погиб.

В настоящее время проводится осмотр места пожара, допрашиваются свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января загорелся дом в селе Юкаменское. Собственники дома — отец и сын — погибли при пожаре. Мужчины употребляли спиртные напитки, не работали. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

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