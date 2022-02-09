Манчестер, Великобритания, , 21:05 — REGNUM «Фламенго» и «Манчестер Юнайтед» договорились о выкупе 26-летнего бразильского атакующего полузащитника Андреаса Перейры за 10,5 миллиона евро. Об этом 9 февраля сообщил журналист Фабрицио Романо.

Также сообщается, что в «красные дьяволы» получат от «Фламенго» 25% от будущей продажи футболиста.

В прошлом сезоне Андреас Перейра, выступая за «Фламенго» на правах аренды, принял участие в восемнадцати турах бразильской Серии А 2021, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.

За «манкунианцев» Перейра выступает с 1 января 2012 года после перехода из нидерландского ПСВ за 150 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.