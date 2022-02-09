Вашингтон, , 21:15 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис проведет ряд личных встреч с американскими союзниками во время Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе, что станет важным дипломатическим тестом для политика, передаёт 9 февраля Reuters.

Камала Харрис Gage Skidmore

Высшие должностные лица администрации Белого дома сообщили, что Харрис произнесет во время конференции речь, в которой выразит принципы американской политики. Участие в конференции примут также лидеры Германии, ЕС и НАТО. При этом Харрис не намерена лично встречаться с представителями России и Китая.

Напомним, конференция, основанная западными странами в разгар холодной войны для обсуждения военных вопросов, должна пройти в Мюнхене с 18 по 20 февраля.