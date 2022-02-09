Токио, 9 февраля, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Sony представила искусственный интеллект (ИИ) GT Sophy, который смог обыграть в гоночном симуляторе Gran Turismo 95% реальных игроков. Статья об этом была опубликована 9 февраля в журнале Nature.

Искусственный интеллект

Разработчики рассказали, что упомянутого результата GT Sophy добился за два дня обучения, а в течение cледующей недели продолжил сокращать время прохождения круга на десятые доли секунды. Они отметили, что искусственный интеллект порой нестандартно реагировал на ситуации, например, когда он столкнулся с препятствиями в виде преграждавших путь машин, то решил перейти на другой трек, чтобы получить возможность обойти конкурентов.

Кроме того, разработчики решили усложнить GT Sophy задачу, заставив ИИ принимать во внимание штрафы за гонки, которые он получал за нарушения, предусмотренные неоднозначными правилами. Отмечается, что в этом случае поведение GT Sophy напоминало «тонкие человеческие суждения», которые могут привести к победе или поражению в гонках вроде «Формулы-1».

Напомним, в апреле 2021 года PlayStation запатентовала технологию искусственного интеллекта, который сможет играть в игры вместо геймеров. В заявке на патент компания пояснила, что технологию смогут использовать, например, молодые игроки, которые не могут пройти какой-то уровень.