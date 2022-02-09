Москва, , 21:03 — REGNUM Портал «Киноафиша» анонсировал премьеру пилотного эпизода сериала «Идентификация» российского режиссера Владлены Санду. Психологический триллер появится на отечественных экранах 16 февраля, сообщает пресс-служба «Киноафиша».

Закрытая премьера сериала «Идентификация» от «Киноафиши» Киноклуб «Киноафиша»

В центре внимания многосерийного фильма — сирота Валерия, которой приходится довольствоваться работой на вещевом рынке. История о хрупкой внешностью, но стальной характером девушке была тепло принята российской и международной прессой, однако съемки пришлось остановить более чем на год из-за коронавирусных ограничений. 16 февраля в рамках киноклуба «Киноафиши» российским зрителям будет показан пилотный эпизод «Идентификации». Премьера на стриминговом сервисе Premier состоится на день позже — 17 февраля. Многообещающий проект также выйдет на европейский рынок, где будет представлен критикам Берлинского кинофестиваля.

Работа Владлены Санду с Леной Трониной, Романом Васильевым и Олегом Васильковым в главных ролях стала единственной от России, отобранной секцией Berlinale Series Market Selects 72-го Берлинского кинофестиваля. «После того, как нам пришлось почти на 1,5 года приостановить съемочный процесс из-за пандемии и карантина, в какой-то момент было странно даже мечтать вновь оказаться на крупнейшем фестивале мира», — признается режиссер и со-автор сценария Владлена Санду. «Но вот мы завершили съемки и виртуально (из-за пандемии) возвращаемся с премьерой уже двух эпизодов в Берлин».

Отметим, что мировая премьера пилотной серии состоялась еще в 2019 году в рамках конкурсной программы Series Mania. Также эпизод был представлен на кинофестивалях в Швейцарии, Берлине и Москве.

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