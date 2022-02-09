Кишинёв, 9 февраля, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Молдавский стример Некоглай (Николай Лебедев) сделал заявление о том, что он временно покидает социальные сети. Соответствующей информацией стример поделился в историях на своей странице в Instagram.

Скриншот видео на YouTube Блогер Некоглай

По словам молодого человека, из-за массовой критики прямо сейчас он нуждается в помощи психотерапевта, вследствие чего на некоторое время приостанавливает деятельность в интернете. Также стример поведал, что на текущий момент не знает, когда именно вернётся к привычному образу жизни.

Ранее Некоглай стал жертвой массовой критики, связанной с накруткой зрителей на трансляциях. Помимо этого, стримера обвиняют в обмане рекламодателей.